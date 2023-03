RoboCop: Rogue City si mostra in un primo gameplay

Nacon ha pubblicato il primo trailer di gameplay di RoboCop: Rogue City, il videogioco d’azione realizzato da Teyon, lo studio di sviluppo autore di Terminator: Resistance.









Nel filmato presente qui in alto vediamo RoboCop pattugliare le strade di Old Detroit alla ricerca di un trafficante di droga. Durante la pattuglia, il protagonista robotico analizza le persone che incontra e svolge un lavoro preliminare da detective, scansionando la scena di un crimine alla ricerca di indizi. Non mancano alcune sequenze più action, con tanto di sparatorie a dire il vero un filo legnosette, ma l’atmosfera dei film sembra esserci tutta.

RoboCop: Rogue City sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a settembre, ma non si conosce ancora la data di uscita definitiva.