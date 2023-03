Con l’odierna pubblicazione del DLC Scribes of Fate e dell’aggiornamento 37 per PC/Mac, oggi ha inizio l’avventura del 2023 di The Elder Scrolls Online, Ombra su Morrowind (su console il DLC arriverà il 28 marzo).

Scribes of Fate introduce due nuovi dungeon PvE per quattro giocatori, Bal Sunnar e Scrivener’s Hall. I giocatori scopriranno due storie uniche che daranno inizio alla grande avventura di Ombra su Morrowind, la quale condurrà all’imminente prologo di Necrom e successivamente al capitolo Necrom entro la fine dell’anno. Entrambi i dungeon si possono affrontare a difficoltà Normale, Veterano e Difficile, e ogni modalità offre ricompense e obiettivi unici, tra cui sei nuovi set di oggetti, due set di mostri e una serie di oggetti collezionabili tra cui una nuova skin, emote e altro ancora.

Insieme al DLC arriva anche l’aggiornamento 37 per il gioco base. Questo nuovo aggiornamento è gratis per tutti i giocatori di ESO e introduce una serie di cambiamenti e migliorie come una nuova funzione di accessibilità (narrazione dello schermo), un nuovo strumento estetico (nascondi spalle) ottenibile nel prossimo evento Jesters Festival di marzo e vari miglioramenti qualitativi per il sistema delle case.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di ESO oppure il forum con le patch notes complete. Ricordiamo che The Elder Scrolls Online è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.