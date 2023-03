Microids e TMS hanno annunciato che Cobra, il videogioco, è attualmente in fase di pre-produzione. Adattato dalla serie di animazione giapponese prodotta da TMS Entertainment (basata su illustrazioni e fumetti creati da Buichi Terasawa ), il videogioco offrirà ai giocatori l’opportunità di vestire i panni di Cobra, il famoso cacciatore di taglie galattico, in un universo futuristico sia su PC, sia su console.

Creato nel 1978, il manga cult Cobra ha affascinato molte generazioni di fan con la sua complessa trama nota per i suoi numerosi colpi di scena. Con il suo leggendario Psycho Gun attaccato al braccio sinistro e la sua iconica collaborazione con Lady, il famigerato pirata spaziale Cobra ha affascinato il pubblico per decenni.

Ecco quanto riferisce Stéphane Longeard, CEO di Microids: “Siamo estremamente entusiasti di lavorare a questo adattamento di Space Adventure Cobra, un anime leggendario che ha ispirato un’intera generazione di fan. Ci impegniamo a rispettare l’universo e i personaggi creati da Buichi Terasawa, fornendo allo stesso tempo un’esperienza di gioco coinvolgente, fedele allo spirito della serie anime. Il gioco Cobra promette di essere una grande avventura per fan e giocatori alla ricerca di un universo ricco e avvincente.”

“Siamo rimasti molto colpiti dalla passione e dalla professionalità del team di Microids e siamo fiduciosi che i fan di Cobra saranno entusiasti del nuovo videogioco. Non vediamo l’ora del prodotto finale, che promette di deliziare gli appassionati” ha infine dichiarato Tadashi Takezaki, CEO di TMS Entertainment.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul progetto. Da bravi sostenitori della creatività in ogni sua forma, non mancheremo di fornirvi maggiori ragguagli sul gioco non appena verranno divulgati.