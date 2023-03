Artificer, lo studio dietro l’eccezionale Phantom Doctrine e Hard West, di concerto con il publisher Good Shepherd Entertainment, ha comunicato che lo strategico a turni Showgunners verrà pubblicato su PC via Steam e GOG il 2 maggio. Ecco il trailer:









In Showgunners, come suggerisce il nome stesso, vestiremo i panni di Scarlett Martillo, una Sfidante in cerca di vendetta all’interno di un violento reality show per sadici.

Sopravvivendo a letali ambientazioni urbane – i livelli sono tutti disegnati a mano – disseminate di trappole, complessi enigmi e psicopatici assassini armati fino ai denti, in un mondo distopico dovremo superare una serie di arene con ostacoli in tempo reale. Fortunatamente non saremo soli, ma progredendo nel gioco potremo assoldare compagni di squadra per aiutarci nei combattimenti a turni e nella nostra impresa.

“Questo gioco è nato come una lettera d’amore agli oltraggiosi film sci-fi d’azione degli anni ’80 e volevamo creare un titolo che onorasse davvero le sue radici da reality show evidenziando, al contempo, la sua componente strategica e il gameplay frenetico”, ha dichiarato Kacper Szymczak, CEO/Direttore creativo di Artificer. “Quindi, benvenuti a Showgunners! Adoriamo il nostro nuovo nome, siamo incredibilmente orgogliosi di tutto ciò che abbiamo inserito nel gioco e speriamo che i giocatori saranno entusiasti quanto noi per il suo prossimo lancio.”