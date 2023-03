Process of Elimination: disponibile la demo su PS4 e Switch

NIS America ha da poco pubblicato la demo di Process of Elimination sia su PS4 (retrocompatibile con PS5) che su Switch. Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer.









Process of Elimination è un videogioco investigativo in cui i giocatori devono svolgere delle indagini interagendo direttamente con le scene del crimine. Usando la speciale abilità di “Denouement” è possibile assorbire informazioni critiche, prevedere il futuro e raccogliere indizi per risolvere il mistero.

La versione completa del gioco sarà disponibile sulle medesime piattaforme dall’11 aprile.