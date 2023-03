Hitman: IO Interactive si prende una pausa dall'Agente 47

Brutte notizie per chi spera in un nuovo capitolo di Hitman in tempi relativamente brevi: IO Interactive ha confermato che la serie dell’Agente 47 è ufficialmente in pausa.

In un’intervista concessa ai taccuini di Eurogamer, il direttore creativo Christian Elverdam ha dichiarato che la compagnia danese è impegnata su altri progetti. Tra questi spicca il videogioco dedicato a un altro agente molto famoso, la spia britannica James Bond, ma sappiamo che IO Interactive sta lavorando anche a un RPG online ad ambientazione fantasy.

Christian Elverdam ha comunque voluto rassicurare i fan del pelatone più famoso dei videogiochi: l’Agente 47 e la saga di Hitman torneranno, bisognerà però attendere a lungo.