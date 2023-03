Nel corso di un’interessante intervista a PC Gamer, Pierre-Loup Griffais, coder presso Valve, ha fornito diverse indicazioni circa lo Steam Deck e quel che pensa Valve in merito alla piattaforma cui abbiamo dedicato uno speciale qualche tempo fa.

Alla domanda “Valve ha in programma uno Steam Deck OLED?”, Pierre-Loup Griffais ha affermato che la società “è consapevole dei limiti del suo Steam Deck, relativamente allo schermo”, ma anche che “vogliamo che sia migliore, per questo stiamo valutando ogni possibilità”.

La questione schermo OLED non è un semplice via-lo-schermo-vecchio-dentro-lo-schermo-nuovo, tant’è vero che Griffais ha dichiarato “penso che le persone guardano a una versione più performante del dispositivo e pensano che sia un lavoro facile, ma non è così. In realtà lo schermo è il cuore del dispositivo. Tutto è ancorato a esso. Fondamentalmente, in una piattaforma piccola come lo steam Deck tutto è progettato attorno a tutto. Penso che sia una mole di lavoro maggiore rispetto a quello che crede la gente, non è questione di scambiare gli schermi e stop.”

Le parole di Griffais ci suggeriscono due cose, magari non esattamente sorprendenti per qualcuno: che un ipotetico Steam Deck OLED richiederebbe molto più lavoro di quanto si possa erroneamente pensare da profani o comunque non addetti ai lavori, e che dalle parti di Valve c’è la volontà di migliorare il proprio dispositivo. Chissà, magari qualcosa in questo senso sta bollendo in pentola proprio in questo momento.