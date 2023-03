Atlas Fallen: finalmente c'è il gameplay trailer

Dopo aver svelato la data di uscita proprio di recente, era solo questione di tempo prima di vedere il gioco in azione anche perché la pubblicazione si avvicina insieme alla bella stagione, in fondo maggio non è poi così lontano. Finalmente Deck 13 e Focus Entertainment hanno diffuso il primo trailer di Atlas Fallen in cui si può vedere qualche scorcio di gameplay:









Di seguito invece la descrizione presa dal sito ufficiale:

Risorgi dalla polvere e libera l’umanità dall’oppressione degli dei corrotti. Scivola sulle sabbie di una terra senza tempo, piena di pericoli remoti, misteri e frammenti del passato. Dai la caccia a mostri leggendari usando potenti armi mutaforma e devastanti abilità potenziate dalle sabbie in combattimenti spettacolari e avvincenti. Cerca e raccogli l’essenza dei tuoi nemici per sviluppare il tuo stile di gioco personale, forgiando una nuova era per l’umanità in una campagna in solitaria o interamente in cooperativa. Risorgi dalla polvere. Scatena la tempesta.

Padroneggia il potere delle sabbie per esplorare un mondo di fantasia unico e ricco di segreti, luoghi e pericoli.

Vai a caccia di creature leggendarie in solitaria o con un amico affrontando combattimenti eroici e spettacolari.

Scatena il tuo potere per creare letali armi mutaforma.

Diventa il campione supremo con abilità e capacità personali.

Di sicuro il gameplay trailer di Atlas Fallen farà felici tutti quelli che aspettavano di saperne di più sul gioco vero e proprio. Ricordiamo che l’action adventure con caratteristiche GDR sarà disponibile il 16 maggio per PC, PS5 e Xbox Series X|S.