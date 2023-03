Sea of Stars uscirà anche su Xbox, diffuso un nuovo trailer

Sabotage Studios ha fatto sapere che Sea of Stars sarà disponibile anche sulle console Xbox in concomitanza con l’uscita del gioco sulle altre piattaforme già confermate. Per l’occasione è stato diffuso un nuovo trailer che mostra alcune sequenze di gameplay.









Sea of Stars è un videogioco di ruolo retrò che si ispira ai grandi classici del passato, principalmente alle produzioni giapponesi come Chrono Trigger e simili. Non è un caso che il compositore della colonna sonora di quest’ultimo, Yasunori Mitsuda, abbia partecipato alla realizzazione di alcune tracce del gioco degli autori di The Messenger.

Sea of Star narra le vicende di due Figli del Solstizio in grado di brandire i poteri del sole e della luna, incidentalmente sono anche gli unici in grado di fermare la minaccia di un malvagio alchimista e delle sue creature mostruose.

Per quanto riguarda l’uscita, questa è prevista il 29 agosto su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, e ora anche su Xbox One e Series X|S.