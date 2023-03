EA SPORTS ha pubblicato un trailer in cui vengono approfondite le caratteristiche che i giocatori possono aspettarsi dalla modalità Carriera di EA SPORTS PGA TOUR. Ecco il trailer:









La modalità Carriera di EA SPORTS PGA TOUR permette agli appassionati di vivere gli eventi più importanti del golf utilizzando il proprio personaggio personalizzato, e con un sistema di progressione dinamico e adattivo. I giocatori possono far evolvere le abilità del loro personaggio personalizzato con dettagli approfonditi attraverso la progressione delle abilità, gli attributi, la messa a punto dei tipi di tiro e molto altro ancora.

Personalizzazione della modalità Carriera: i giocatori inizieranno il loro viaggio personalizzando l’aspetto del loro golfista con una varietà di personalizzazioni visive, opzioni di equipaggiamento e stili di swing. Lo stile di swing del golfista può essere regolato modificando lo swing, il tempo di swing, i tipi di colpo preferiti e la traiettoria della palla attraverso la modalità Carriera. I giocatori possono anche scegliere attrezzature di marchi iconici e di nuova generazione, selezionando la testa del bastone, lo shaft, le impugnature e altro ancora. I giocatori possono anche equipaggiare il loro golfista con abbigliamento e accessori di alta gamma autentici di questo sport.

La strada verso la grandezza: i giocatori potranno scegliere dove iniziare il loro percorso come dilettanti in uno dei principali eventi amatoriali, nel Korn Ferry Tour o nel PGA TOUR. Come dilettanti, i giocatori potranno partecipare all’U.S. Amateur Championship, all’Augusta National Women’s Amateur, all’Amateur Championship, all’Asia-Pacific Amateur Championship e al Latin American Amateur Championship, per poi culminare nella Q-school dove si contenderanno un posto nel Korn Ferry Tour. Una volta conquistati i campionati amatoriali, verrà inviato un invito ai Masters e agli U.S. Open.

Dopo aver completato il Korn Ferry Tour, o se hanno scelto di saltarlo, i giocatori si lanceranno nel PGA TOUR, gareggiando ogni settimana sui palcoscenici più importanti del golf, tra cui i campionati maggiori per inseguire la leggendaria giacca verde, un titolo del Grande Slam, la FedExCup e molto altro. Nella modalità Carriera, i giocatori possono utilizzare l’impostazione “Accoppiamenti AI” per giocare colpo dopo colpo contro un professionista AI del PGA TOUR, oppure disattivarla per velocizzare il round e concentrarsi esclusivamente sul gioco. Le prestazioni dell’IA si basano sui dati ufficiali di ShotLink, quindi i professionisti giocano su ogni campo e su ogni buca proprio come farebbero nella vita reale.

Progressione delle abilità e tipi di tiro: la modalità Carriera utilizza uno stile di progressione simile a quello dei giochi di ruolo, in cui i giocatori possono costruire il proprio set di abilità nel corso del tempo. Guadagnando XP e Punti Abilità e applicandoli a categorie come Power, Driving, Approach, Short Game e Putting, si sbloccano nuovi tipi di colpi e potenziamenti per aiutarli ad avere successo man mano che i campi diventano più difficili.

Il Season Hub è il luogo in cui i giocatori possono controllare regolarmente i loro aggiornamenti, visualizzare l’intero calendario degli eventi, seguire l’avanzamento della carriera e altri traguardi attraverso la scheda “Career Mastery”. È inoltre possibile visualizzare le sfide completate e in corso – serie di sfide classificate in un campo o in un torneo – per sviluppare le abilità e sbloccare nuovi tipi di colpi. Completando le diverse sfide, i giocatori possono controllare le specifiche della loro palla e della loro mazza, che offrono caratteristiche di prestazione personalizzabili nelle aree di potenza, precisione, controllo e recupero.

I giocatori dispongono inoltre di una serie di caratteristiche che possono essere influenzate completando le missioni della modalità Carriera. Ecco quali sono:

Potenza: il potenziamento di questo attributo aumenta la potenza e influenza la velocità dello swing al tee off.

il potenziamento di questo attributo aumenta la potenza e influenza la velocità dello swing al tee off. Precisione: più alta è la precisione, più piccoli diventano gli errori e le dimensioni delle finestre.

più alta è la precisione, più piccoli diventano gli errori e le dimensioni delle finestre. Controllo: più alto è il controllo dei giocatori, più accuratamente saranno in grado di influenzare l’impugnatura, l’accuratezza nel modellare il colpo e lo spin della palla.

più alto è il controllo dei giocatori, più accuratamente saranno in grado di influenzare l’impugnatura, l’accuratezza nel modellare il colpo e lo spin della palla. Recupero: il recupero diminuisce l’impatto delle penalità applicate quando si trovano in buche non adatte, come il rough e la sabbia.

Ricordiamo che EA SPORTS PGA TOUR verrà pubblicato il 7 aprile (chi ha fatto il preordine potrà accedere dal 4 aprile) su PC via Steam/Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.