Come riportato da IGN France, una versione per PS5 di Redfall, l’FPS di cui vi abbiamo proposto un hands-on proprio oggi, era in sviluppo ma dopo l’acquisizione di Microsoft è stata cancellata. Ecco il tweet che accenna all’intervista in cui emerge il dettaglio:

Microsoft : Redfall sera une exclue Xbox et PC

Arkane : pas grave. https://t.co/p7Ykwxs4eO — IGN France (@IGNFRA) March 22, 2023

Arkane Austin aveva cominciato a lavorare al titolo prima dell’acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft, è bene ricordarlo. Successivamente, come racconta Harvey Smith, creative director di Arkane Studios, la versione PlayStation 5 è stata cancellata: “siamo stati acquisiti da Microsoft ed è stato un cambio con la C maiuscola. Sono entrati e hanno detto “No PlayStation 5, ci stiamo concentrando su Xbox, PC e Game Pass”, le sue parole ai colleghi francesi.

Il director ha poi proseguito dicendo che: “Penso sia anche una buona decisione. [Aiuta a] supportare Game Pass e ad avere una piattaforma in meno di cui preoccuparsi, una complessità in meno”. Infine, parlando in ottica futura, Smith ha affermato che l’acquisizione potrebbe addirittura consentire a Redfall di essere il più grande gioco di Arkane, come spiega in questo passaggio dell’intervista: “Game Pass ha un sacco di giocatori, potrebbe diventare il nostro gioco più grande grazie a 30 milioni, di cui non ricordo il numero esatto, di abbonati.”