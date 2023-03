Resident Evil 4: il terzo episodio dell'anime è dedicato al vecchio

Prosegue la miniserie anime che Capcom e Nippon Animation hanno creato per pubblicizzare l’imminente lancio di Resident Evil 4. In questo terzo episodio, Leon e Ashley si trovano a chiede aiuto al vecchio, la persona più anziana del villaggio. Come andrà a finire?









Evidentemente non bene, come avrete sicuramente già visto dal video presente qui in alto. In caso ve li siate persi, qui trovate il primo e il secondo episodio della miniserie.

Vi ricordiamo, infine, che il remake di Resident Evil 4 uscirà domani su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S. Se non l’avete già fatto, leggete la nostra recensione vergata da Daniele Cucchiarelli.