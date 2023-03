Non fatevi scoraggiare dalla pessima battuta nel titolo, preparatevi invece a tuffarvi nella versione 1.0 di Dave the Diver, il gioco sviluppato dallo studio sud koreano MINTROCKET. Giunto su Steam in Accesso Anticipato a ottobre 2022, forte di un rating SteamDB di 94,62% (su +9.300 recensioni degli utenti Steam!), Dave the Diver vedrà la luce a giugno.

Quando il gioco verrà lanciato su PC quest’estate conterrà i restanti capitoli (4-7), mappe aggiuntive con più aree da esplorare e nuovi boss da affrontare mentre i misteri del Blue Hole si sveleranno. Riflettendo il desiderio di MINTROCKET di portare i propri giochi nelle comunità di tutto il mondo, Dave the Diver offrirà localizzazioni in inglese, tedesco, giapponese, coreano, cinese semplificato, spagnolo e cinese tradizionale. Altre lingue verranno aggiunte al lancio. Il gioco ha anche il supporto completo del controller per coloro a cui piace la classica esperienza di gamepad e anche il supporto per Mac iOS.

Per quanto riguarda il gioco in sé, Dave the Diver è un’avventura marina ibrida in cui i giocatori si devono tuffare nel misterioso Blue Hole per pescare di giorno e servire sushi fresco ai clienti in un ristorante sul mare di notte. I giocatori attraverseranno l’oceano vibrante e talvolta pericoloso per catturare il pesce necessario per rifornire il ristorante. Quando emergono, possono servire i clienti vicini e lontani in modo che possano guadagnare denaro per migliorare la loro attrezzatura subacquea, consentendo loro di immergersi più in profondità e per lunghi periodi di tempo per catturare pesci più esotici mentre respingono le minacce che incontrano.

Naturalmente c’è anche un mistero che si svela poco alla volta, ma per scoprire tutto quel che ha da offrire l’avventura di Dave dovremo pazientare fino a giugno.