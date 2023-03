Aspiranti Sherlock Holmes, tenetevi pronti: Shadows of Doubt sta per arrivare in Accesso Anticipato. La sua uscita avverrà su Steam, la data da segnare sul calendario è il 24 aprile. Ecco il trailer con la data di uscita:









Shadows of Doubt è un detective-sim a generazione procedurale sviluppato ColePowered Games e pubblicato da Fireshine Games. Il gioco è ambientato in una realtà alternativa negli anni ’80 iperindustrializzati. Dovremo pensare come un detective e agire come tali, usare una serie di gadget per aiutarci nelle indagini, raccogliere prove e guadagnare soldi risolvendo casi, trovare e vendere informazioni e molto altro ancora.

Il mondo di gioco è completamente simulato con centinaia di cittadini. Bisognerà scoprire, incontrare e pedinare i singoli cittadini, ognuno con il proprio nome, il proprio lavoro, il proprio appartamento e la propria routine quotidiana, in città uniche generate proceduralmente. Ogni caso ha diversi colpevoli, indizi ed esperienze che ci permetteranno di mettere alla prova le nostre abilità investigative.

“L’incredibile reazione alla nostra precedente demo e il premio Ukie’s UK Gioco dello Show alla gamescom 2022 ci rende certi che i giocatori adoreranno l’esperienza che Shadows of Doubt ha da offrire”, ha affermato Sean Campbell, Product Manager di Fireshine Games. “È un simulatore di detective unico, diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto prima, e non vediamo l’ora che i giocatori si immergano nelle città completamente simulate del gioco il mese prossimo”.

Ecco alcune caratteristiche di Shadows of Doubt:

Diventa un investigatore privato e dai la caccia a un serial killer in una città fantascientifica completamente simulata. Pensa come un detective e usa una serie di gadget per raccogliere prove e risolvere i casi in questa esperienza investigativa davvero unica.

Incontra i singoli cittadini, ognuno con il proprio nome, il proprio lavoro, il proprio appartamento e la propria routine quotidiana, in città uniche generate proceduralmente.

Accetta nuovi casi per guadagnare denaro, acquista nuovi gadget e attrezzature e personalizza il tuo appartamento.

Raccogli le prove per costruire il tuo caso: scansiona le impronte digitali, controlla la cronologia delle chiamate, leggi le e-mail private, guarda le telecamere a circuito chiuso e trova gli elementi chiave per raccogliere informazioni e accusare il tuo sospettato.

Gioca a modo tuo: scassina serrature, sfonda porte, sabota i sistemi di sicurezza e corrompi i cittadini per ottenere informazioni, oppure attieniti alla legge e segui le regole. Ci sono diversi modi per affrontare ogni caso.

Esplora ogni stanza di ogni edificio e parla con ogni cittadino. Perditi in un dettagliato mondo noir fantascientifico.