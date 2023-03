Chi si ricorda di The Shore? Be’, a prescindere dalla risposta Ares Dragonis torna con un nuovo progetto nuovamente ispirato alle immortali opere del Solitario di Providence: Eresys. La data di uscita del gioco co-op è fissata per il 20 aprile su Steam, di seguito il release trailer ufficiale:









Eresys è un gioco cooperativo con elementi horror ispirato a H.P Lovecraft che si concentra principalmente sul lavoro di squadra. Un gruppo di 4 giocatori affronta insieme le paure dell’universo lovecraftiano. Stando al comunicato ufficiale, Eresys sarà caratterizzato da entità orribili e intelligenti che ci faranno pentire di essere entrati nella foresta, sicché solo lavorando insieme ai nostri compagni dell’Ordine dell’Occulto saremo in grado di avere una possibilità

Come rivela la pagina Steam, invece, il gioco vanterà un’IA avanzata che permetterà alle… entità che ci tormenteranno di calcolare le nostre scelte e le nostre azioni per stabilire dinamicamente come divorarci. A ciò bisogna aggiungere un ‘ambientazione d’impatto visivo-emotivo, una storia da svelare, degli eventi e una serie di elementi di gameplay come caverne, idoli ed edifici – safe zone – dove trovare riparo e loot.