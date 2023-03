Con un comunicato stampa a sorpresa, Nintendo ha dato appuntamento per domani a tutti quelli che attendono con trepidazione The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La promessa è di quelle allettanti, anzi imperdibili: 10 minuti di gameplay del nuovo capitolo in uscita il 12 maggio.

Il luogo dell’appuntamento è il canale YouTube di Nintendo, il giorno il 28 marzo, l’inizio è previsto per le ore 16:00 italiane e il presentatore sarà nientemeno che Eiji Aonuma, il producer della leggendaria serie.

Dopo il recente trailer dunque Nintendo si appresta a sbottonarsi un altro po’ su Tears of the Kingdom, del resto non manca molto alla pubblicazione dell’attesissimo seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.