Company of Heroes 3: arriva l'update Operation Sapphire Jackal

SEGA e Relic Entertainment hanno fatto sapere che nella giornata odierna verrà pubblicato l'aggiornamento Operation Sapphire Jackal di Company of Heroes 3 (qui la nostra recensione).









Questo update gratuito introdurrà una serie di sfide giornaliere e settimanali che possono essere completate sia in modalità multiplayer competitiva che cooperativa, un’ampia gamma di oggetti di personalizazione estetica e molto altro. L’aggiornamento porterà con sé anche un numero significativo di correzioni di bug, modifiche al bilanciamento del gioco e miglioramenti vari, come l’introduzione del nuovo doppiaggio per la fanteria Ghurka, aggiornamenti all’opzione Unique Player Color per visualizzare con maggior chiarezza i compagni di squadra/nemici, aggiustamenti dell’audio e miglioramenti ai tooltip e alle descrizioni che spiegano meglio le abilità, le unità, la veteranizzazione e i potenziamenti.

L’aggiornamento Operation Sapphire Jackal di Company of Heroes 3 sarà disponibile da questa sera su Steam.