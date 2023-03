Sifu, uno dei giochi più entusiasmanti e difficili dell’anno scorso, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, si appresta ad aumentare i suoi contenuti e le ore di gioco col suo quarto aggiornamento gratuito, l’espansione Arenas. Ecco il trailer ufficiale:









L’espansione Arenas spingerà verso il limite anche i maestri di Kung Fu più esperti con 45 sfide senza pietà in ben nove ambientazioni dinamiche, completamente separate dalla modalità storia. L’espansione Arenas aggiunge oltre 10 ore di gameplay a un titolo già molto impegnativo e anche i più abili maestri di arti marziali saranno messi a dura prova mentre affrontano una nuova tipologia di sfida in cinque modalità diverse.

L’espansione Arenas include anche nuovi abiti, obiettivi, miglioramenti e il doppiaggio in cinese cantonese. L’aggiornamento di oggi contiene inoltre 28 nuovi cheat per sbloccare nuove mosse dei personaggi e molto altro ancora, oltre a nove nuovi modificatori che consentono di modificare le regole e le condizioni di ogni partita. I giocatori possono anche affinare le loro abilità avanzate con nuove lezioni nella sala di addestramento, esperienza che servirà loro per affrontare le orde di nemici – che presentano un’IA migliorata – sia nell’avventura principale che nei contenuti di Arene.

Oggi è anche il giorno in cui Sifu sbarca su Xbox e su Steam (costo 39,99 €). Proprio di recente, Sifu ha superato il traguardo di 2 milioni di copie vendute.