The Last of Us Parte I: segnalati problemi al lancio su PC

Non comincia con il piede giusto l’avventura di Ellie e Joel su PC dal momento che numerosi videogiocatori stanno segnalando un bel po’ di problemi per la conversione di The Last of Us Parte I.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il gioco ha accumulato circa 5.600 recensioni utente su Steam, di cui solo il 33% positive. Il sentimento comune di chi ha acquistato The Last of Us Parte I pare sia di un gioco sia ottimizzato male, tra tempi di caricamento molto lunghi a causa del pre-caricamento degli shader, stuttering, crash improvvisi, e altri problemi tecnici registrati anche su hardware di fascia medio-alta. Nel frattempo Naughty Dog è intervenuta direttamente sulla questione con un messaggio pubblicato su Twitter, dichiarando che il team sta indagando sui problemi e cercherà di risolvere le criticità segnalate quanto prima.

In ogni caso va detto che il lancio di The Last of Us Parte I, da un punto di vista prettamente commerciale, può considerarsi un discreto successo. Si tratta infatti del quarto lancio migliore su PC per una “ex-clusiva” PlayStation. Secondo i dati riportati su SteamDB, il numero di giocatori attivi in contemporanea ha superato quota 36.000 unità, posizionandosi alle spalle di God of War (73.529), Marvel’s Spider-Man Remastered (66.436), e Horizon Zero Dawn (56.557).