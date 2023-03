Sword Art Online Last Recollection, il nuovo titolo della serie Sword Art Online, è previsto per il prossimo 6 ottobre su Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Proprio oggi, Bandai Namco ha mostrato in un nuovo trailer il gameplay delle battaglie e la cupa atmosfera che pervade la storia di Last Recollection. Ecco il nuovo trailer:









Il nuovo trailer di Last Recollection svela la Dea del Fuoco Ignia e la Dea del Vento Aeria, impersonate rispettivamente da Lisbeth e Silica, che si uniscono alle Dee Stacia, Solus e Terraria nella lotta contro Vecta, la Dea dell’Oscurità.

Stando a quanto riportano le informazioni ufficiali, nel prossimo capitolo della serie Sword Art Online le battaglie si faranno più tese e intense che mai grazie alla cooperazione: i giocatori saranno in grado di comandare i propri membri per party per attaccare, schivare, usare abilità speciali, circondare il nemico e molto altro.