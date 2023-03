Dopo la recente notizia della cancellazione del nuovo Titanfall, EA torna sotto i riflettori. Come riportato da GamesIndustry.biz, la società avrebbe in programma il licenziamento del 6% dei suoi dipendenti e la cancellazione di alcuni progetti.

Tutto ciò farebbe parte di un piano di ristrutturazione che include anche l’ottimizzazione del portafoglio immobiliare della compagnia e la ri-focalizzazione dei suoi sforzi relativamente alle opportunità di crescita.

Ecco l’articolo originale e, di seguito, il tweet:

"As we drive greater focus across our portfolio, we are moving away from projects that do not contribute to our strategy, reviewing our real estate footprint, and restructuring some of our teams" – EA CEO Andrew Wilsonhttps://t.co/UZZjj1HR9U

— GamesIndustry (@GIBiz) March 30, 2023