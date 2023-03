Fresco vincitore del premio gioco dell’anno ai BAFTA Game Awards, Vampire Survivors di Luca “poncle” Galante si prepara a celebrare in grande stile arricchendosi grazie a Tides of the Foscari, il secondo DLC.









I nuovi contenuti saranno disponibili dal 13 aprile su PC e console Xbox al prezzo di 1,99 €, ma ricordiamo che Vampire Survivors (4,99 € ben spesi, come spiega la nostra recensione) è presente nel Game Pass.

Ecco cosa ci aspetta nel nostro nuovo viaggio nell’Europa occidentale, tra fiabe e folklore, mentre cerchiamo di raggiungere la Foscari Academy nel centro dell Great Forest:

8 nuovi personaggi tra cui l'abile maga Eleanor, è tanto brillante quanto timida, il campione Maruto, l'astuta Keitha e Luminaire, antica strega e guardiana del Lago Foscari.

13 nuove armi tra cui Eskizzibur, le Frecce Flash e il Missile prismatico.

1 nuovo stage chiamato Lake Foscari, una foresta incantata piena di misteri fatati, entità mitologiche e bestie che non stonerebbero in un qualsiasi bestiario GDR. Il posto perfetto per vivere un'avventura nella media senza complicazioni, insomma.

7 nuove tracce musicali

20 nuovi achievements