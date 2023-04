PLAION (ex Koch Media) ha annunciato un accordo di publishing con Straight4 Studios. Il nuovo studio appena formato è guidato dal veterano sviluppatore di sim racing, Ian Bell, il cui curriculum include titoli come Need for Speed: Shift, Test Drive: Ferrari Racing Legends, Shift 2: Unleashed, e i franchise di GTR e Project CARS.

“Il tanto atteso ritorno di uno dei team di sviluppo più iconici di sim racing è stato incommensurabilmente rafforzato dalla nostra partnership strategica con PLAION. L’intero team è stato stimolato da ciò che PLAION porterà al nostro gioco”, ha affermato Kevin Boland, Chief Development Officer presso Straight4.

La partnership strategica si concentrerà sullo sviluppo di un titolo di corse sim ancora da annunciare che è in fase di realizzazione da parte di molti dei talenti chiave dietro Slightly Mad Studios insieme a un team di altri veterani del settore.

“La nostra visione per questo nuovo gioco è un simulatore di corse hardcore con l’impegno di offrire alla community il tipo di strumenti di simulazione e modding che desiderano. PLAION ha capito immediatamente la nostra ambizione e il nostro potenziale e siamo fiduciosi che questa nuova partnership giocherà un ruolo determinante nel portare l’industria delle corse sim a un livello completamente nuovo di realismo e divertimento”, ha dichiarato Ian Bell, CEO presso Straight4 Studios.

“Siamo sempre alla ricerca di nuovi partner con cui lavorare per portare qualcosa di veramente speciale al nostro pubblico. Straight4 Studios ha una visione fantastica e un team con un’eccezionale lista di giochi nel suo CV. Fan dei sim racing, tenete gli occhi aperti!” ha affermato Klemens Kundratitz, CEO presso PLAION.

Stando a quanto riportato dal comunicato ufficiale, il nuovo titolo verrà lanciato su PC, PlayStation 5 e Xbox e rappresenterà il ritorno spirituale ai giorni di gloria del passato dei sim racing, con un nuovo motore fisico su misura e una grafica all’avanguardia.