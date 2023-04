Sony introduce le etichette di accessibilità sul PlayStation Store

Sony ha annunciato l’introduzione di una serie di etichette di accessibilità visibili nelle pagine dei prodotti in vendita sul PlayStation Store, tuttavia questa feature sarà disponibile a partire da questa settimana solamente su PS5.









Queste tag permettono agli sviluppatori di fornire informazioni dettagliate sulle funzioni di accessibilità supportate nei loro giochi. Se il prodotto selezionato supporta questa feature del negozio digitale, premendo il tasto Triangolo nell’hub del gioco sarà possibile potrai visualizzare l’elenco delle funzioni di accessibilità presenti nel titolo in questione. Tali funzioni includono le impostazioni di accessibilità audiovisiva, le opzioni per il controller DualSense, le impostazioni del livello di difficoltà e le funzioni di comunicazione online, come la trascrizione delle chat.

Sony spiega che questa nuova feature va a inserirsi all’interno di un progetto più ampio che punta ad abbattere le barriere e a rendere i videogiochi più accessibili. A tal proposito ricordiamo che la compagnia giapponese sta realizzando Project Leonardo, un controller per PS5 pensato appositamente per le persone con disabilità.