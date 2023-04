One Piece Odissey, il GDR basato sull’iconico franchise – di cui vi abbiamo cantato le lodi nella nostra recensione – si arricchirà presto grazie al DLC Reunion of Memories, annunciato oggi da Bandai Namco Europa. Ecco il trailer d’annuncio:









Il comunicato ufficiale dice che “i famosi pirati si stanno finalmente riposando dopo le loro incredibili avventure sull’isola di Walford e a Memoria, il modo creato dai loro ricordi. Ma mentre celebrano la loro ultima notte insieme prima di issare nuovamente le vele, compare una misteriosa ragazza molto simile a Lim e vestita completamente di nero, con il volto coperto da un cappuccio e un sinistro cubo oscuro in mano… Ma chi è veramente? La ciurma di Cappello di paglia sarà costretta a tornare a Memoria ed Alabasta, anche se avrà qualcosa di diverso dall’ultima volta, mentre il cubo necessario per fuggire è scomparso.”

Di seguito invece un trailer in cui il producer di One Piece Odissey, Katsuaki Tsuzuki, racconta alcuni dettagli extra circa il nuovo scenario in arrivo con Reunion of Memories:









One Piece Odissey: Reunion of Memories non ha una data di uscita ufficiale. Il Gioco base è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.