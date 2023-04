The Explorator è un nuovo FPS old-school per PC e Xbox

Gli sviluppatori francesi di Remnant Game Studio hanno annunciato The Explorator, un nuovo FPS che si ispira ai grandi classici del passato.









Il team descrive The Explorator come uno sparatutto a tinte fantasy ambientato in un semi-open world. Nel gioco vestiremo i panni di un esploratore intenzionato ad avventurarsi sull’isola più pericolosa del mondo conosciuto: Ospolis. Leggende dicono che la mitologica città di Atlantide risieda nelle profondità dell’isola, che nel frattempo è stata invasa da goblin e mostri di vario tipo emersi dai tunnel scavati dagli esploratori che ci hanno preceduto. Il compito del giocatore sarà quello di esplorare le diverse zone dell’isola per ricongiungersi con questi esploratori e aiutarli a risolvere il mistero dell’isola.

Sul fronte del gameplay, The Explorator includerà un sistema di gestione dell’inventario basato sul peso degli strumenti che si decide di portare con sé. Sarà dunque possibile raccogliere oggetti utili alla spedizione, ma non potremo portarli tutti con noi. Il gioco potrà contare anche su uno stile grafico particolare che fa ampio uso della tecnica del cell shading, così da dare un look cartoonesco all’estetica.

The Explorator non ha ancora una data di uscita ufficiale, sappiamo solo che sarà disponibile prossimamente su PC (Steam) e Xbox Series X|S.