L'Arabia Saudita mette le mani sul publisher mobile Scopely

L’Arabia Saudita continua a investire nell’industria dei videogiochi: questa volta dobbiamo riportare la notizia dell’acquisizione di Scopely da parte di Savvy Games Group, una costola del Fondo di Investimenti Pubblico del paese mediorientale.

Savvy ha fatto sapere di aver siglato un accordo vincolante per acquisire Scopely con un esborso di ben 4,9 miliardi di dollari. In caso non lo conosciate, Scopely è un publisher specializzato nello sviluppo e nella distribuzione di videogiochi mobile free-to-play. Tra i titoli prodotti citiamo Star Trek Fleet Command, Stumble Guys, Scrabble GO, e Yahtzee With Buddies. Il publisher continuerà a operare indipendentemente beneficiando delle risorse di Savvy Games Group.

Il controverso governo dell’Arabia Saudita non è nuovo a questo tipo di operazioni, basti pensare che ha già acquisito SNK e ha investito sia in Nintendo che in Embracer. Savvy Games Group, e di riflesso l’Arabia Saudita, punta a diventare uno degli attori principali dell’industria dei videogiochi.