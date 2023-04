Tekken 8 supporterà crossplay e rollback netcode

Katsuhiro Harada, il director di Tekken 8, ha svelato alcuni dettagli del picchiaduro sviluppato e prodotto da Bandai Namco. Rispondendo alle domande di alcuni fan su Twitter, Harada ha confermato che Tekken 8 supporterà sia il multiplayer crossplay che il rollback netcode.

Harada ha spiegato che il precedente capitolo della serie non supporta il crossplay a causa di alcuni problemi di sicurezza e per via delle reticenze dei produttori di console. Ora che questi limiti sono stati superati, non esistono più vincoli che prevengano l’implementazione di tale feature. Sul versante del rollback netcode, invece, Harada ha fatto sapere che gli sviluppatori lo hanno già aggiunto al gioco. Il director ha spiegato che non è stato fatto alcun annuncio in merito dal momento che il rollback netcode è diventato la norma nei picchiaduro moderni.

Per finire, Harada ha lasciato intendere che nel prossimo futuro si terrà una beta di Tekken 8, ma non ha voluto fornire ulteriori dettagli a riguardo. Nel frattempo vi ricordiamo che Tekken 8 sarà disponibile prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.