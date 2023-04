Destiny 2: L'Eclissi, Bungie ammette gli errori commessi

Nonostante l’enorme successo commerciale riscosso da L’Eclissi, l’ultima espansione di Destiny 2 pubblicata a febbraio presenta molti problemi, come peraltro evidenziato nella nostra recensione. Ora Bungie ha ammesso di aver commesso alcuni errori e di non aver fatto centro durante lo sviluppo di questo contenuto aggiuntivo, tuttavia lo studio promette di pubblicare diversi aggiornamenti sulla base del feedback dei giocatori.

Bungie ribadisce che con la pubblicazione de L’Eclissi vi è stato un record di giocatori attivi e di guardiani ritornati sui server, molti di più rispetto a quanto fatto registrare da La Regina dei Sussurri. Più giocatori, però, significa anche più critiche. Molte di queste si sono concentrate sul funzionamento dei Ranghi dei Guardiani e sugli Encomi, entrambi già oggetto di alcune modifiche post-lancio, mentre ulteriori cambiamenti verranno implementati nel corso della prossima stagione.

Altre critiche hanno riguardato il bilanciamento della difficoltà nelle attività endgame, nonché della nuova zone di Neomuna. Alcuni di questi problemi sono già stati risolti con la patch di fine marzo, mentre altri verranno affrontati con l’aggiornamento di metà stagione in arrivo a breve. Il team ha poi delineato alcune delle novità in arrivo durante la Stagione 21, tra cui la possibilità di scegliere gli esotici degli engrammi, nuove mod per le armature, ulteriori abilità per la sottoclasse Telascura, e molto altro ancora.