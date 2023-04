PlayStation Plus: annunciati i giochi Extra e Premium di aprile

Sony ha annunciato i videogiochi per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium in arrivo ad aprile. Tra questi spiccano numerosi titoli prodotti da Bethesda e Kena: Bridge of Spirits, l’avventura di Ember Lab uscita circa un anno e mezzo fa su PC, PS4 e PS5. Ecco l’elenco completo.

PlayStation Plus Extra

Bassmaster Fishing (PS5, PS4)

DOOM Eternal (PS5, PS4)

The Evil Within (PS5, PS4)

Kena: Bridge of Spirits (PS5, PS4)

Paradise Killer (PS5, PS4)

Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS5, PS4)

Riders Republic (PS5, PS4)

Sackboy: Una grande avventura (PS5, PS4)

Slay the Spire (PS4)

Wolfenstein: The Old Blood (PS4)

Wolfenstein II: The New Colossus (PS4)

Selezione di classici (solo PlayStation Plus Premium)

DOOM (PS4)

DOOM II (PS4)

DOOM 64 (PS4)

DOOM 3 (PS4)

Dishonored: Definitive Edition (PS4)

Tutti i videogiochi saranno disponibili a partire dal 18 aprile. Per finire, segnaliamo che il 15 maggio verranno rimossi dal servizio Marvel’s Spider-Man, Resident Evil e NBA 2K Playgrounds 2.