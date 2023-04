Company of Heroes 3 Console Edition in uscita a maggio

SEGA e Relic Entertainment hanno annunciato la data di uscita di Company of Heroes 3 Console Edition, la versione per PS5 e Xbox Series X|S dello strategico in tempo reale pubblicato lo scorso febbraio su PC (qui la nostra recensione).

Per la prima volta nella storia della serie, Relic ha deciso di portare il celebre franchise Company of Heroes su console. Qui gli utenti troveranno un’interfaccia riprogettata, pieno supporto ai controller e funzionalità speciali che permetteranno di godersi l’esperienza secondo le proprie esigenze. L’intera interfaccia utente è stata adattata proprio per l’esperienza via joypad, così da essere quanto più coinvolgente e comoda possibile.

Sono state introdotte nuove funzionalità, tra cui la pausa tattica completa, per offrire a chi gioca con un controller il pieno controllo sul ritmo dell’azione sul campo di battaglia. Bloccando l’azione, i giocatori che scelgono di utilizzare la pausa tattica completa saranno in grado di coordinare tutte le azioni in una sola volta, riflettendo su ogni mossa accuratamente senza la pressione di dover fare tutto in tempo reale.

Company of Heroes 3 Console Edition è in uscita su PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 30 maggio.