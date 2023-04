SEGA sta per acquisire Rovio, i creatori di Angry Birds

SEGA ha confermato le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi che davano il publisher giapponese in procinto di acquisire Rovio, la compagnia finlandese autrice di Angry Birds.

Eurogamer riporta che l’acquisizione costerà 625 milioni di sterline (poco più di 700 milioni di euro) e dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre dell’anno fiscale in corso, dunque entro la fine di settembre. SEGA ha deciso di entrare in possesso di Rovio dal momento che prevede che nel 2026 il settore mobile varrà il 56% dell’intero mercato dei videogiochi, pertanto acquisire i creatori di un successo globale come Angry Birds permetterà alla compagnia giapponese di rafforzare la sua posizione in questo settore.

SEGA ha intenzione di sfruttare le competenze di Rovio per creare videogiochi mobile basati sulle proprietà intellettuali dello stesso publisher giapponese, così da accelerare l’espansione del suo portfolio videoludico.