Flying Arrows 2: un videogioco per salvare BolognaNERD

Studio Loading di Francesco Bacchelli ha dato il via a una campagna di crowdfunding su Kickstarter per completare lo sviluppo di Flying Arrows 2: The Healer’s Journey, un videogioco per Game Boy creato in collaborazione con l’associazione BolognaNERD. Studio Loading ha chiesto 5 mila euro per completare lo sviluppo, un traguardo già raggiunto con ampio anticipo sulla chiusura della campagna prevista per il 30 maggio prossimo.









Flying Arrows 2: The Healer’s Journey è il sequel di Flying Arrows, anch’esso finanziato con successo su Kickstarter lo scorso anno. Il gioco è un’avventura d’azione che mette il giocatore nei panni della veterinaria ‘Dessa, la quale dovrà portare a termine una missione per salvare suo figlio in un mondo in cui uomini e animali selvatici cercano di vivere in armonia.

Studio Loading spiega che Flying Arrows 2 è importante perché contribuirà a salvare BolognaNERD, un’associazione con sede nel capoluogo emiliano che risiede in un grande garage che sta per essere messo all’asta. L’associazione, che paga regolarmente l’affitto del garage, rischia di perdere la sua sede a meno che non partecipi all’asta e si aggiudichi i locali. Parte del ricavato della campagna di crowdfunding di Flying Arrows 2 (dal 10% al 20% a seconda del contributo degli utenti) verrà dunque devoluto alla missione di soccorso di BolognaNERD, così che l’associazione possa acquistare i locali in cui risiede. Gli interessati possono contribuire direttamente tramite la raccolta fondi predisposta da BolognaNERD.

Per finire, segnaliamo che Flying Arrows 2 ha anche una demo scaricabile gratuitamente su Itch.io, in caso abbiate intenzione di provarlo prima di decidere se partecipare o meno alla campagna su Kickstarter.