Crime O'Clock: ecco la data di uscita del puzzle game investigativo

Lo sviluppatore nostrano Bad Seed e il publisher Just For Games hanno annunciato la data di uscita di Crime O’Clock, il puzzle game a sfondo investigativo in cui vestiamo i panni di un detective in grado di viaggiare nel tempo.









Lo scopo del gioco è quello di risolvere crimini che non sarebbero dovuti accadere. Ogni mappa è esplorabile in differenti momenti della storia da analizzare attentamente per risolvere i casi che il gioco ci proporrà.

L’uscita di Crime O’Clock è prevista per il 30 giugno su PC (Steam) e Switch. Sarà inoltre disponibile una versione fisica per la console Nintendo.