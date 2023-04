Street Fighter 6: demo disponibile su PS4 e PS5

Capcom ha pubblicato la demo di Street Fighter 6 sia su PS4 che su PS5. Questa versione dimostrativa sarà disponibile anche su PC e Xbox Series X|S, tuttavia i possessori di queste piattaforme dovranno attendere il prossimo 26 aprile per cominciare a menare le mani.









La demo di Street Fighter 6 include il tutorial e la modalità allenamento che permette di testare le mosse di Luke e Ryu. Inoltre è presente un assaggio della modalità World Tour grazie al quale è possibile creare il proprio avatar. Da notare che gli avata personalizzati potranno essere trasferiti nel gioco completo una volta che Street Fighter 6 sarà disponibile su PC e console, il prossimo 2 giugno.

Non è tutto, però, dal momento che Capcom ha annunciato anche i primi personaggi aggiuntivi che verranno pubblicati dopo il lancio del gioco.









L’Anno 1 di contenuti offrirà l’accesso a Rashid, in arrivo durante l’estate; A.K.I. che vedrà la luce in autunno; Ed sarà disponibile in inverno; e infine Akuma verrà pubblicato la prossima primavera.