Diablo IV: Stress test in programma a maggio

Se anche voi come il sottoscritto non vedete l’ora di tornare su Sanctuarium per sviscerarne segreti e tesori, sarete felici di sapere che Blizzard ha annunciato uno Stress test per mettere alla prova la tenuta dei server in vista dell’uscita del gioco.

La build a nostra disposizione sarà simile a medesima della recente open beta, ma includerà tutte le correzioni e i cambiamenti indicati in questa retrospettiva e delle nuove ricompense.

Dal 12 maggio alle 21:00 fino al 14 maggio alle 21:00, sarà possibile massacrare orde di abomini su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, oltre che in cooperativa locale su console, con cross-play, e progressi condivisi su tutte le piattaforme.

Ci sono alcune condizioni di cui tenere conto, ecco quali:

I progressi di tutti i personaggi delle open beta non verranno conservati in questo fine settimana , quindi ci sarà la possibilità di provare una nuova classe o una nuova configurazione.

, quindi ci sarà la possibilità di provare una nuova classe o una nuova configurazione. Si potranno esplorare le Vette Frantumate, avventurandosi per il prologo e l’intero Atto I. Per questo fine settimana il limite per il personaggio è il livello 20 .

. Si visiterà Kyovashad, per riparare e acquistare nuovo equipaggiamento, potenziare le pozioni di cura e accedere al forziere personale . Ci sono anche tantissime missioni, per esplorare la ricca storia di Sanctuarium, eventi mondiali per dimostrare l’esperienza in combattimento, nonché spedizioni da cui ottenere equipaggiamento leggendario.

. Ci sono anche tantissime missioni, per esplorare la ricca storia di Sanctuarium, eventi mondiali per dimostrare l’esperienza in combattimento, nonché spedizioni da cui ottenere equipaggiamento leggendario. Sarà inoltre possibile mettersi alla prova sconfiggendo il boss mondiale, Ashava, la più grande sfida del fine settimana .

. Giocando si otterranno ricompense , come il titolo Morto Iniziale/Vittima Iniziale (ottenuto raggiungendo Kyovashad con un personaggio), il titolo Pioniere Prematuro/Pioniera Prematura (ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio), l’oggetto cosmetico Sacca del Lupo della Beta (ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio) e il nuovo trofeo cavalcatura Grido di Ashava (ottenuto sconfiggendo Ashava con un personaggio al livello 20).

, come il titolo Morto Iniziale/Vittima Iniziale (ottenuto raggiungendo Kyovashad con un personaggio), il titolo Pioniere Prematuro/Pioniera Prematura (ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio), l’oggetto cosmetico Sacca del Lupo della Beta (ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio) e il nuovo trofeo cavalcatura Grido di Ashava (ottenuto sconfiggendo Ashava con un personaggio al livello 20). Si potrà giocare con amici e amiche. Lo Stress test supporta la cooperativa locale su console e il cross-play e i progressi condivisi su tutte le piattaforme.

Per tutte le informazioni su come partecipare allo Stress test potete consultare questa pagina sul sito ufficiale. Qui sotto invece ecco il “Diablo IV Developer Update Live Stream – Aprile 2023” trasmesso ieri:









Ricordiamo che l’attesissimo Diablo IV uscirà il 6 giugno su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4.