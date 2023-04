Puzzle Bobble Everybubble: nuovi dettagli sul gioco per Switch

ININ Games ha svelato ulteriori dettagli su Puzzle Bobble Everybubble, il videogioco di stampo arcade realizzato in collaborazione con Taito e in arrivo tra poche settimane esclusivamente su Nintendo Switch.









Gli sviluppatori hanno fatto sapere che il gioco includerà uno Story Mode che, dopo aver soddisfatto delle condizioni specifiche, darà accesso ai cosiddetti EX Stage. Questi sono dei livelli extra molto più difficili rispetto al resto. Completando gli EX Stage verranno sbloccati nuovi personaggi che potranno essere impiegati nella Battle Mode, skin per gli assistenti Miniroon e Chack’n, musiche aggiuntive e molto altro. Inoltre, questi livelli addizionali racconteranno delle storie inedite che differiranno da quelle della storia principale. Non è tutto perché Puzzle Bobble Everybubble includerà anche la sezione Memory Album, attraverso la quale sarà possibile osservare tutti gli oggetti e i personaggi sbloccati nel corso dello Story Mode.

Ricordiamo che Puzzle Bobble Everybubble sarà disponibile su Switch dal 23 maggio.