Con due risposte, di cui una alquanto ironica, Insomniac Games ha tranquillizzato i fan che chiedevano tramite Twitter lumi circa l’atteso Marvel’s Spider-Man 2.

La risposta “Autunno 2023” a chi dubita del periodo d’uscita del gioco conferma lapidaria quanto già si sapeva senza concedersi alcun fronzolo, non come fa la risposta alla domanda “Allora perché non abbiamo visto niente per due anni? Il gioco dovrebbe uscire tra pochi mesi, eppure non avete fatto nulla per mostrarci qualcosa”:

Quel “Perché siamo in cucina. C’è un buon profumo qui, ma vi chiediamo ancora un po’ di pazienza” racconta che lo sviluppo procede bene, tuttavia c’è bisogno di attendere ancora prima che gli sviluppatori possano sbottonarsi sul progetto e, magari, mostrare ai fan in trepidazione qualcosa di concreto.

Vista la qualità dei precedenti capitoli sull’ Uomo Ragno e la non eccessiva distanza che ci separa dall’autunno, l’hype della comunità è comprensibile così come lo è la fiducia riposta nelle capacità di Insomniac Games (ecco la nostra recensione PC di Marvel’s Spider-Man Miles Morales a confermarlo).