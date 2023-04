Disgaea 7: Vows of the Virtueless, l’RPG strategico pubblicato da NIS America e in arrivo questo autunno su PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, si mostra in un nuovo trailer. Al centro del nuovo video ci sono i personaggi, tantissimi giacché si parla di oltre 40 classi:









Tra qualche mese avremo modo di attraversare le lande desolate di Hinotomoto in quest’avventura con screziature strategiche e oltre 40 classi di personaggi.

A tutto ciò bisogna aggiungere una serie di nuove caratteristiche di gameplay tra cui la Jumbification, la Hell Mode, la Item Reincarnation, le nuove e migliorate battaglie automatiche e le battaglie classificate online.

Per maggiori informazioni su Disgaea 7: Vows of the Virtueless e su tutto quello che lo riguarda, ecco qui il sito ufficiale.