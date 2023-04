Kvark, l’FPS d’ispirazione retro single player che desidera rendere omaggio a capolavori eterni del calibro di Half-Life e BioShock, uscirà il 2 giugno su Steam in Accesso Anticipato. Ecco il trailer con la data di uscita:









Osservando il trailer si capisce subito che tipo di esperienza vogliono farci vivere Latest Past, piccolo studio di giochi indie ceco nato dall’iniziativa Perun Academy, e Perun Creative (co-producer e publisher di Kvark).

Nato dall’amore per il genere, sviluppato in Unreal Engine 5 e migliorato con soluzioni moderne come tecniche di rendering aggiornate e audio adattivo, il gioco dovrebbe far sentire a proprio agio chiunque ricordi ancora quelle nottate trascorse a giocare ai grandi classici a casa.

Ecco alcune caratteristiche di Kvark:

Combattimenti frenetici con una miriade di armi tra cui chiavi inglesi, granate, bazooka e l’iconico EK-48.

Nemici dal design unico, diversi e stimolanti che richiedono tattiche rapide e armi adatte, pensiero rapido e movimento costante.

Storia intrigante raccontata attraverso taccuini nascosti da trovare.

Una sostanza sospetta sarà d’aiuto.

Varie tipologie di enigmi da risolvere per progredire.

Livelli dettagliati e interattivi che premiano chi ama esplorare grazie Easter Egg e segreti.

Grafica retrò stilizzata che punta sull’effetto nostalgia.

Forti vibrazioni da “ancora-un-livello-e-smetto”.

Kvark uscirà il 2 giugno su Steam in Accesso Anticipato e poi, in un secondo momento, arriverà anche su PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.