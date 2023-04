EA e Respawn hanno svelato l’ultimo trailer di Apex Legends: Arsenale che mostra cosa possiamo aspettarci dalla nuova Leggenda, Ballistic. Per quanto lo riguarda, il nuovo personaggio che sarà disponibile con la Stagione 17 Arsenale di Apex Legends ha imparato tutti i trucchi necessari per insegnare ai suoi nemici le buone maniere. Ecco il trailer su Ballistic:









Quando suo figlio si è qualificato per gli Apex Games, Ballistic si è rivolto alla Commissione con un’offerta che non poteva rifiutare: “Prendete me al suo posto”. Il nuovo trailer di Apex Legends: Arsenale mostra l’ultimo concorrente dei Thunderdome Games, Ballistic che torna dal suo ritiro e, mostrandoci di non aver perso il “tocco magico”, si rimette in attività.

Ulteriori dettagli su Apex Legends: Arsenale saranno annunciati presto – molto presto, Ndr – prima del lancio ufficiale dell’aggiornamento il 9 maggio per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.