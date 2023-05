Con un tweet sibillino, Microsoft potrebbe (fino all’assenza di una conferma ufficiale è meglio usare il condizionale) aver svelato il periodo di uscita di Forza Motorsport: questa estate.

Ecco il tweet:

Who else is ready for summer? ☀️🚗 https://t.co/5ro4wzn7Qe — Microsoft Game Dev (@MSFTGameDev) May 2, 2023

Ed ecco il tweet di Alan Hartman, il responsabile della serie Forza:

Giacché il gioco è stato dichiarato tempo addietro nelle fasi finali dello sviluppo e la sua uscita era stata indicata per la seconda metà del 2023, è alquanto probabile che il prossimo Xbox Showcase, in programma l’11 giugno, possa fugare gli ultimi dubbi e confermare ufficialmente non solo il periodo, ma anche il giorno esatto.

Vi ricordiamo che Forza Motorsport sarà disponibile con Xbox Game Pass, inclusi console, PC e Cloud Gaming (Beta), nonché Xbox Series X|S, PC Windows 10/11 e Steam.