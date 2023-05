Marvel's Spider-Man Remastered diventa standalone su PS5

Sony e Insomniac Games hanno fatto sapere che Marvel’s Spider-Man Remastered sarà presto disponibile su PS5 come videogioco standalone.

Finora ottenibile soltanto acquistando la Ultimate Edition di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, la versione rimasterizzata di Marvel’s Spider-Man per PS5 verrà venduta nel solo formato digitale nel corso del mese di maggio (non si conosce ancora la data precisa). Chiunque possieda le versioni PS4 del gioco originale, della Deluxe Edition e della Game of the Year Edition potrà effettuare l’upgrade alla versione PS5, tuttavia l’aggiornamento non sarà gratuito: bisognerà pagare 10 dollari. Ipotizziamo che la cifra verrà trasposta uno-a-uno in euro, ma per averne conferma bisognerà attendere una comunicazione ufficiale da parte di Sony.