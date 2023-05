Keen Games, lo studio tedesco responsabile in passato di Portal Knights, ha annunciato il suo prossimo gioco, Enshrouded, con il reveal trailer che trovate qui sotto:









Ecco come ce lo racconta la descrizione ufficiale:

Enshrouded è un nuovo action-RPG di sopravvivenza per 1-16 giocatori, ambientato in un vasto regno abbandonato corrotto da una misteriosa nebbia. I giocatori devono sconfiggere boss punitivi, costruire grandi sale e potenziare il proprio eroe per resistere alla nebbia e scoprire i segreti della caduta del regno. Enshrouded sarà disponibile in Accesso Anticipato su Steam nel corso del 2023.

Enshrouded è ambientato in un mondo decadente di magia e bellezza, rovinato da una pestilenza scatenata dalle profondità della terra. A devastare la terra sono i resti mutati del suo popolo caduto, portato alla follia e controllato dalla nebbia. Ma sopra le nebbie e nascosti nelle profondità di antichi templi, i guerrieri di un’era dimenticata dormono, senza sogni e impermeabili al tempo.

“Enshrouded è il culmine di ciò che Keen Games ha sognato di creare per anni“, come spiegato da Antony Christoulakis, Creative Director di Enshrouded. “Non vediamo l’ora di consegnare tutto questo ai nostri giocatori e di plasmare il futuro di Enshrouded insieme alla nostra community”.

I giocatori si risvegliano come “Flameborn”, l’ultima speranza di un’antica civiltà. Guidati da nient’altro che un potere arcano latente nelle loro vene, essi devono cacciare, raccogliere e creare per liberare il loro potere e districare i segreti di un regno in rovina. Per ottenere la verità, i tesori e la saggezza, il giocatori dovranno avventurarsi nelle foreste lussureggianti, nei deserti inflessibili, nelle fessure profonde e nei sotterranei perduti della terra.

Ma contro di loro c’è la Sindone, una piaga strisciante che assorbe e muta tutta la vita che incontra. Per respingere la Sindone, i Nati di Fiamma devono risalire un profondo albero delle abilità per padroneggiare potenti armi, incantesimi e armature, sviluppando il proprio stile di gioco unico per resistere a fazioni in guerra di creature crudeli e sconfiggere boss spietati in combattimenti al cardiopalma.

Per proteggersi dalla nebbia e riportare la vita nel regno, i giocatori possono modellare il terreno del mondo e scatenare la loro creatività per costruire basi e case epiche, personalizzate nei minimi dettagli con una vasta gamma di materiali e mobili. Oltre a mostrare tesori, è possibile risvegliare potenti NPC, sbloccare officine avanzate e la capacità di creare oggetti unici e armi mitiche. Ecco alcune caratteristiche del gioco:

Sopravvivenza ed esplorazione : sopravvivi e conquista Embervale, un vasto mondo aperto pieno di creature mutanti, misteri e segreti da scoprire.

: sopravvivi e conquista Embervale, un vasto mondo aperto pieno di creature mutanti, misteri e segreti da scoprire. Combattimento ARPG : gioca nei panni di Flameborn e combatti i Fiends, Fell e altre creature corrotte. Impara i loro schemi tattici, potenzia le abilità del tuo personaggio e combatti le orde di nemici per dissipare la Sindone.

: gioca nei panni di Flameborn e combatti i Fiends, Fell e altre creature corrotte. Impara i loro schemi tattici, potenzia le abilità del tuo personaggio e combatti le orde di nemici per dissipare la Sindone. Battaglie contro i boss : affronta i flagelli di Embervale sfidando i mostruosi leader della fazione, avrai bisogno di coraggio e delle tue mitiche armi per trionfare contro di loro.

: affronta i flagelli di Embervale sfidando i mostruosi leader della fazione, avrai bisogno di coraggio e delle tue mitiche armi per trionfare contro di loro. Creazione e costruzione di basi: salva artigiani leggendari, scopri ricette perdute da tempo e costruisci case maestose progettate nei minimi dettagli e modella il terreno del mondo a tuo piacimento.

salva artigiani leggendari, scopri ricette perdute da tempo e costruisci case maestose progettate nei minimi dettagli e modella il terreno del mondo a tuo piacimento. Personalizzazione del personaggio: personalizza il tuo personaggio e il tuo aspetto, potenzia le tue armi e armature nel vasto sistema di creazione di Enshrouded.