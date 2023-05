Come riporta in questo articolo GameSpot, durante un’intervista a Kinda Funny Games, Phil Spencer, il boss della divisione Xbox di Microsoft, ha detto la sua su temi decisamente attuali che riguardano da vicino la sua società.

Ecco il video integrale dell’intervista:









Ricordiamo che, recentemente, la CMA ha valutato negativamente l’acquisizione Microsoft – Activision a causa delle perplessità legate alle conseguenza per il mercato del cloud gaming. Spencer ha affermato che “la decisione della CMA è stata deludente. Abbiamo parlato con quel gruppo per un anno. Hanno definito un mercato del cloud gaming che, per quanto mi riguarda, ancora oggi non esiste. Ma secondo il loro punto di vista, forse abbiamo un vantaggio in un mercato che si sta appena formando e questo contenuto potrebbe in qualche modo impedire ad altri di competere”. Nell’intervista, Spencer ha anche perorato la causa spiegando che “Activision Blizzard King non è la nostra strategia, è un acceleratore per la nostra strategia”.

L’UE emetterà la sua decisione sull’accordo entro il 22 maggio, mentre la FTC terrà la sua prima udienza nell’agosto 2023, quindi è meglio non aspettarsi una risoluzione in tempi brevi.

Spencer si è anche espresso sull’accoglienza ricevuta da Redfall, il quale non ha riscosso il successo sperato tra la critica: “non c’è niente di più difficile per me che deludere la comunità Xbox” e “sono arrabbiato con me stesso” ha detto Spencer durante l’episodio di Kinda Funny’s Xcast. Spencer si è anche lamentato del fatto che inizialmente il gioco di Arkane Austin avrebbe dovuto essere lanciato con il supporto a 60 fps, ma al lancio finirà per supportare solo 30 fps su console.

L’Head of Xbox ha anche sottolineato quanto gli faccia piacere quando gli sviluppatori escono dalla loro comfort zone per sperimentare, come nel caso di Hi-Fi Rush di Tango Gameworks, Grounded di Obsidian Entertainments e Sea of ​​Thieves di Rare, tuttavia evidentemente qualcosa è andato storto con Redfall e la nostra recensione è pronta a raccontarvi cosa.

Infine, parlando della competizione con Sony e Nintendo, il boss di Xbox ha spiegato che “non esiste davvero una grande soluzione o una vittoria per noi. E so che ciò che dico sconvolgerà un sacco di persone, ma la verità della questione è che quando sei al terzo posto in un mercato basato sulle console e i primi due partecipanti sono forti quanto loro (SONY e Nintendo, Ndr) e, in alcuni casi, si concentrano discretamente sul chiudere accordi e altre cose che ci rendono la vita difficile come team Xbox, la nostra visione è che tutti su console abbiano una grande esperienza e si sentano cittadini di prima classe”.

“Vedo i commenti di chi sostiene “se costruisci solo grandi giochi, tutto cambierà”, ma non è vero che se creiamo grandi giochi, all’improvviso la situazione cambierà e la suddivisione del mercato console muterà drasticamente. Abbiamo perso la peggior generazione possibile da perdere durante l’era Xbox One, quando tutti erano impegnati a costruire la propria libreria digitale di giochi. Il 90% delle persone che ogni anno entrano in un rivenditore per acquistare una console sono già membri di uno dei tre ecosistemi. La loro libreria digitale è lì.”

“Vedo molti esperti là fuori che vogliono tornare al tempo in cui tutti avevamo cartucce e dischi e ogni nuova generazione si faceva tabula rasa. Questo però non è il mondo in cui ci troviamo oggi. Non esiste un mondo in cui Starfield sia un 11/10 e le persone iniziano a vendere le loro PS5. Questo non accadrà “, ha detto Spencer, per chiarire quanto i tempi siano cambiati rispetto a qualche anno fa e quanto è improbabile che Starfield, per quanto grande possa essere, possa cambiare gli equilibri di mercato attuali.

Per concludere il discorso, Spencer ha spiegato che “la console è il fulcro del marchio Xbox, senza dubbio, quindi resteremo concentrati sull’assicurarci che l’esperienza console sia fantastica. Alcune persone vogliono sostenerci in questa idea e credono che siamo una “versione verde migliore di ciò che fanno i ragazzi blu”‘, e dirò solo che non c’è una vittoria per Xbox nel rimanere sulla scia di qualcun altro: dobbiamo andare là fuori e fare le nostre cose.”

La chiosa spetta a una buona notizia legata ai giochi in arrivo: incalzato da Parris a proposito di alcune produzioni come Perfect Dark, Everwild, Fable, State of Decay 3, Hellblade 2 e Contraband, Phil Spencer ha detto che “annunceremo nuovi giochi e riceverete aggiornati su alcuni di quelli in questa lista durante l’Xbox Games Showcase dell’11 giugno“. Come si legge nel tweet qui sotto, inoltre, Spencer si è detto “eccitato quando penso guardo ai prossimi trimestri e al lancio ogni tre mesi di grandi giochi… finalmente. Abbiamo titoli in arrivo ogni trimestre che penso sorprenderanno e faranno felici i nostri clienti“.

"What gets me really excited is when I look forward over the next quarters of how we get a big game out every quarter at quality… finally. We've got games coming every quarter that I think will surprise and delight our customers." — Klobrille (@klobrille) May 4, 2023