PixelOpus, lo studio di Concrete Genie, chiude i battenti

PixelOpus, lo studio di sviluppo californiano che ha dato i natali a Concrete Genie, sta per chiudere i battenti. A darne notizia ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori con un messaggio diffuso via Twitter lo scorso weekend.

Il team venne fondato da Sony nel 2014 a San Mateo, in California, per cementificare i rapporti con la vicina Carnegie Mellon University. Poco più tardi, lo studio diede vita al suo primo progetto: Entwined, un piccolo rhythm game per PS3, PS4 e PS Vita. PixelOpus ha successivamente lavorato all’ottimo Concrete Genie, mentre pare stesse sviluppando un nuovo titolo per PS5 in collaborazione con Sony Pictures Animation.

Intervenendo sulle colonne di IGN, Sony ha confermato che lo studio cesserà definitivamente ogni attività il prossimo 2 giugno.