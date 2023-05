Mr. Run and Jump, Atari annuncia il platform 2D

Il publisher Atari e Graphite Lab, lo studio che ha realizzato il gioco, hanno annunciato l’action platform 2D Mr. Run and Jump. Il gioco è previsto per PC via Steam ed Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch e Atari VCS. Mr. Run and Jump uscirà il 25 luglio. Ecco il trailer d’annuncio:









Questa invece è la descrizione presente sulla pagina Steam:

In questo platform 2D elettrico, aiuta Mr. Run and Jump a sconfiggere il terrificante Void e raccogli tutte le Power Gems dai Reami del Colore. Insieme al suo fidato amico Leap the Dog, i due devono avventurarsi in un mondo abbagliante e pericoloso, schivando innumerevoli nemici e vincendo centinaia di feroci sfide platform.

Mr. Run and Jump ti coinvolge con un level design netto, un gameplay fluido e una sfida formidabile. I controlli precisi incoraggiano i giocatori a correre, saltare, scattare, fare doppi salti e rotolare per superare i livelli con stile, rendendola un’esperienza da sogno per ogni speedrunner. I collezionabili nascosti in punti difficili da raggiungere richiedono ai giocatori di usare tutto il loro ingegno e la loro destrezza. Le opzioni di assistenza dinamica consentono di impostare il livello di difficoltà desiderato. Non importa come lo si gioca, Mr. Run and Jump offre comunque coinvolgenti opzioni di gioco a seconda del proprio livello di abilità e tipo di approccio.

Caratteristiche principali:

Platform di precisione: scavalca ostacoli, schiva nemici mortali e raccogli tutte le gemme del potere prima che sia troppo tardi.

Reami del Colore: ogni mondo ha il suo stile distinto, con un’estetica visiva splendidamente illustrata che esplode con vivaci grafiche al neon.

Un Mondo Pericoloso ampia varietà di nemici, ognuno con il proprio modello e la propria personalità.

Ore di divertimento: livelli impegnativi, sfere collezionabili e prove a tempo offrono oltre 30 ore di gioco.

Salva il tuo Cane, Salva il Mondo: vivi una storia originale di un mondo trasformato e tutte le meraviglie dei Reami del Colore.