Ground of Aces, il nuovo progetto dello studio di sviluppo svizzero-polacco Blindflug Studios, è stato protagonista di una campagna Kickstarter lampo: l’obiettivo di 30.000 € è stato raggiunto in quattro ore (al momento della news il totale è 54.824 €).

Ecco il trailer d’annuncio:









Niente male se si pensa che il termine della campagna Kickstarter di Ground of Aces è fissato al 2 giugno. Gli altri obiettivi, 40.000 € e 50.000 €, sono già stati raggiunti, dunque tocca spargere la voce affinché si raggiungano i 100.000 €, somma che permetterà di avere la Germania come parte giocabile nella Battaglia d’Inghilterra.

Per quanto riguarda il gioco, la descrizione ufficiale lo racconta così:

In Ground of Aces i giocatori potranno costruire e microgestire una base aerea della seconda guerra mondiale abitata da un cast eterogeneo di piloti e membri dell’equipaggio. Mentre puoi giocare a Ground of Aces in una modalità di costruzione senza fine, le campagne teatrali ti daranno scorci specifici della seconda guerra mondiale e delle sfide che le basi aeree e i loro equipaggi hanno dovuto affrontare, come la storia della Battaglia d’Inghilterra.

È ispirato a giochi di costruzione di basi in forma libera come Rimworld e Going Medieval (ecco la nostra anteprima) e giochi di strategia di storia come Hearts of Iron IV . Lo stile artistico renderà omaggio allo stile “ligne claire / linea chiara” dei fumetti franco-belgi come Biggles e Buck Danny. Il gioco è in fase di sviluppo per PC, con un’uscita prevista nel 2024.

🚨 TRAILER REVEAL & GAME ANNOUNCEMENT 🚨

We are officially revealing our new game: GROUND OF ACES – The World War II #basebuilding game! Watch the full trailer on our Kickstarter. Please share and retweet! Let’s make this happen! pic.twitter.com/w12GElk2hw — Blindflug Studios 🛩️ GROUND OF ACES (@BlindflugStudio) May 3, 2023