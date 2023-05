Magic: The Gathering Arena è in dirittura di arrivo su Steam

Disponibile da tempo tramite un launcher proprietario e sull’Epic Games Store, Magic: The Gathering Arena sta per fare capolino anche su Steam.

Wizards of the Coast ha infatti annunciato che il popolare videogioco, trasposizione digitale del popolare gioco di carte collezionabili, sarà disponibile su Steam dal 23 maggio. Magic: The Gathering Arena è un videogioco free-to-play che riproduce in maniera fedele il gioco di carte originale e permette di destreggiarsi tra diversi formati, dallo Standard in cui si utilizzano solo le carte delle espansioni più recenti, al Brawl, passando per Draft e Sealed.

L’arrivo su Steam di Magic: The Gathering Arena arriva poco dopo il lancio de L’Avanzata delle Macchine e L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani, le ultime due espansioni del gioco di carte.