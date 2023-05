FIFA 23 è in arrivo su Xbox Game Pass

FIFA 23, l’ultimo capitolo della storica serie EA targato FIFA prima del rebrand in EA SPORTS FC, arriverà tra poco sull’Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play. Per la precisione, il giorno da segnarsi è il 16 maggio, ed ecco il tweet che lo conferma:

*taps mic* attention please! ✨FIFA 23✨ comes to The Playlist Next Tuesday! That will be all. pic.twitter.com/snzv9sNQJC

— EA Play (@EAPlay) May 9, 2023